تزامنًا مع بدء الموجة الرابعة.. طلب برلماني بزيادة مراكز لقاح "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، موجه إلى رئيس مجلس النواب، ووزيرة الصحة، بشأن زيادة مراكز لقاح كورونا، بالتزامن مع دخول الموجة الرابعة للجائحة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بدء جائحة كورونا، أسهمت بشكل كبير في منع تفشي الفيروس في المجتمع بصورة كبيرة قد يصعب على المنظومة الصحية مواجهتها، واتبع ذلك حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على الفئات البسيطة جراء الغلق في بداية الجائحة، ولهذا يجب تضافر الجهود جميعها لضمان الخروج الآمن من هذه الأزمة العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل العديد من فئات الشعب للحصول على اللقاح؛ ولكن على الرغم من كم الجهود المبذولة؛ فإن هناك بعض الحالات التي سجلت للحصول على اللقاح منذ ما يقرب من 4 أشهر ولم يقع الاختيار عليها حتى الآن نتيجة التكدس الشديد.

وطالب عضو البرلمان وضع خطة وفقًا لقاعدة البيانات تعتمد على الكثافة، ومن ثمَّ تتم زيادة مراكز اللقاح وفقًا للتوزيع السكاني والجغرافي، على أن يكون للمجتمع المدني دور في هذا الشأن من خلال توفير مقرات مجهزة ومهيأة لذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التي ترى الوزارة أنها كفيلة بضمان منع تفشي الفيروس بين المواطنين وفي نفس الوقت لتسريع وتيرة العمل؛ خصوصًا أن الدولة تنوي تلقيح 40 مليون مواطن نهاية العام الجاري.