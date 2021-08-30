بعد إقامة 3 محطات عملاقة.. وزير الكهرباء يلتقي الرئيس التنفيذي الجديد لـ"سيمنز" بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هلمت فون ستروف، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "سيمنز" بالشرق الأوسط، ومصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي للشركة بالقاهرة؛ لبحث سُبل دعم وتعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين قطاع الكهرباء والشركة .

وأكد وزير الكهرباء، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة في التعاون مع شركة "سيمنز" في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني؛ من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي، مؤكدًا أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم.

وأشار شاكر إلى أنه قد تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال؛ بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني؛ للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأبدى شاكر رغبته في استكمال مسيرة التعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، على أرض مصر بعد التعاون المثمر والبناء الذي شهدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة "سيمنز" منذ عقود طويلة، والذي كلل بالنجاح في التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة "سيمنز" والشركاء المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات إضافة للشبكة القومية المصرية بنحو 25% من قدرتها، والتي تم إنجازها في فترة زمنية غير مسبوقة (خلال عامين)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5%؛ مما أسهم في توفير استهلاك الوقود في مصر وتلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًّا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر، خصوصًا في صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

وأكد وزير الكهرباء اهتمام الوزارة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان، وجار استكمال إجراءات الربط مع السعودية، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا .

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحًا أنه جار العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة؛ خصوصًا في صعيد مصر، وكذلك تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء؛ بحيث تغطي كل أنحاء الجمهورية، لرفع مستوى جودة الأداء.

وأشاد هلمت فون ستروف بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء؛ خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع .

ورحب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "سيمنز" بالشرق الأوسط بالتعاون في مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يعادل نحو 840 مليون جنيه، ويهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية، بإجمالي عدد 228 محطة؛ منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات؛ للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.

ويقوم المركز بتشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة لمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية لضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار (الأردن- ليبيا- السودان).

وأشاد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "سيمنز" بالشرق الأوسط أيضاً بتحول الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد تحولًا نوعيًّا في التعامل مع التكنولوجيات الحديثة .

وأعرب هلمت فون ستروف أيضاً عن استعداد بلاده تقديم خبراتها ودراساتها في العديد من المجالات، معرباً عن رغبته في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.