صندوق تكريم الشهداء وتبعية مراكز التدريب.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، حيث نص القرار على تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات المضافة ضمن كليات البند السابع عشر لجامعة سوهاج إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما صدر القرار الثاني بتعديل بعض أحكام اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية.

ونص القرار على إضافة بند جديد للمادة 3 من اللائحة التنفيذية، أن يكون من الجهات العامة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

كما نشرت الجريدة القرار الثالث والمتعلق بنقل تبعية مراكز التدريب المبينة بالكشف المرفق التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وزارة التربية والتعليم الفني.

وجاءت تفاصيل القرارات على النحو التالي: