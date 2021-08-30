ضبط تشكيل عصابي لتقليد وترويج العملات النقدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ اشترك مع إثنين- محبوسان حالياً على ذمة قضية- في تقليد العملات الأجنبية وترويجها بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية ومحبوسان حالياً على ذمة قضية ترويج عملات أجنبية وحيازة آثار") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة على عملائهم بهدف تحقيق الاستفادة المادية وأعلنوا عن امتلاكهم كميات كبيرة منها ويرغبوا في بيعها نظير مبالغ مالية صحيحة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم الثالث وبحوزته (عملات أجنبية مقلدة- هاتف محمول "تبين أنه محمل بالعديد من مقاطع الفيديو والمحادثات على تطبيق واتس آب بينه وبين عملائه تؤيد نشاطه الإجرامي").

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وحيازته للعملات الأجنبية المُقلدة بقصد ترويجها وأنه تحصل عليها من باقي المتهمين قبل ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.