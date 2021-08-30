شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يطلق تمويلات شخصية لأصحاب المعاشات والمرتبات.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن " عشماوي" انه تقرر اطلاق اسم " حاضر" علي التمويلات الشخصيه بالبنك "والتي دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة ويعد التمويلات الشخصية من اهم واكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات حيث يخدم 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما ويكون بضمان المعاش او المرتب ويتم سداده في مده اقصاها 10 سنوات و بعائد مميز، موضحا ان شروط منح التمويل أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 70 عاما عند نهاية مدة القرض و يمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70عام بشرط وجود ضامن بالإضافة الي صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش او المرتب الى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.
واوضح عشماوي أن التمويلات في البنك تتنوع تبعا لنوع التمويل والغرض منه، ومنها تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة وتمويل عمليات الإسكان وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة وتمويل الحضانات وتمويل مستورة للمرأة و تمويل سداد المصروفات المدرسية، تمويل الزواج، تمويل تأثيث شقة، قرض الإسكان، تمويل تحسين الدخل و التمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية والتي تتميز أنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي ) حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته .