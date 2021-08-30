شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يطلق تمويلات شخصية لأصحاب المعاشات والمرتبات.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أن البنك برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو تمويلات شخصية لأصحاب المعاشات او موظفي القطاع العام والخاص بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء و التيسير علي العملاء في أمورهم الحياتية ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويل .

وأعلن " عشماوي" انه تقرر اطلاق اسم " حاضر" علي التمويلات الشخصيه بالبنك "والتي دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة ويعد التمويلات الشخصية من اهم واكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات حيث يخدم 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما ويكون بضمان المعاش او المرتب ويتم سداده في مده اقصاها 10 سنوات و بعائد مميز، موضحا ان شروط منح التمويل أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 70 عاما عند نهاية مدة القرض و يمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70عام بشرط وجود ضامن بالإضافة الي صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش او المرتب الى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.

واوضح عشماوي أن التمويلات في البنك تتنوع تبعا لنوع التمويل والغرض منه، ومنها تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة وتمويل عمليات الإسكان وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة وتمويل الحضانات وتمويل مستورة للمرأة و تمويل سداد المصروفات المدرسية، تمويل الزواج، تمويل تأثيث شقة، قرض الإسكان، تمويل تحسين الدخل و التمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية والتي تتميز أنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي ) حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته .