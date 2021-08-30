شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تمنع شركة المترو تزوير التذاكر الورقية والكارت الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصمم شركة المترو التذاكر الورقية والكارت الذكى لاستقلال خطوطها الثلاثة بمواصفات تمنع تزويرها، ونعرض هذه المواصفات التى تمنع تزويرها خلال التقرير التالى:-

１- جميع التذاكر الورقية والاشتراكات المحملة على الكارت الذكى تحمل شريطا ممغنطا مسجلا عليه تاريخ إصدار التذكرة وعدد المحطات وسعر التذكرة.

２- خلال استخدام التذاكر أو الاشتراكات في عبور البوابات الإلكترونية الموجودة بالمحطات يتم قراءة هذه البيانات ويتم كشف أي راكب مخالف لعدد المحطات المسموح له استقلالها أو الوقت المحدد له التواجد داخل المحطات المحدد بساعتين كحد أقصى.

３- البيانات المسجلة على الشريط الممغنط بالتذاكر والاشتراكات غير مرئية وتستهدف تحقيق الانضباط داخل مرفق المترو.

４- يجب على الراكب الاحتفاظ بالتذكرة والاشتراك طوال التواجد بالمترو حتى لا يتعرض للغرامة في حالة فقدها.

5- الكارت الذكى المحمل عليه ما يعرف بالمحفظة النقدية يحمل أيضا شريط ممغنط مسجل عليه بيانات حاملة.