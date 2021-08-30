شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مراجعة الكتب المطورة للصفوف الأولى بمركز المناهج استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط مراجعة واعتماد الكتب المطورة لمرحلة رياض الأطفال والحلقة الابتدائية في ضوء تطوير المناهج، حرصا على سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة لمراجعتها واعتمادها.

وأوضحت الوزارة، أنه تتم كـافـة أعمـال مراجعة واعتمـاد الكتـب المطورة (رياض الأطفال والحلقة الابتدائيـة (في الصـفوف ذات المناهج المطورة)، بما فيها من إجراءات وصــلاحية التداول من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وتسليم الكتب مباشرة إلى الإدارة المركزية لشئون التعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسى يوم السبت 9/ 10/ 2021 وينتهى يوم الخميس 16/ 6/ 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول و97 يوما للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5/ 2/ 2022 حتى الخميس 17/ 2/ 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت19/ 2/ 2022 وحتى الخميس 9/ 6/ 2022.

تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7/ 5/ 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.