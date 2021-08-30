شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والأعلى للإعلام ينظمان ندوة "بناء الوعى وأثره فى استقرار الدول" السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ندوة تحت عنوان : "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول" ، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالقاعة الرئيسية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إن الندوة تأتى إيمانًا منا جميعًا بأهمية قضية الوعي التي طالما أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وفي إطار خطتهما الوطنية والتثقيفية والتوعوية.

ويشارك في الندوة كل من، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية و أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف .

وأوضح البيان، أنه سيتم عقب الندوة إقامة بعض الفعاليات المتصلة ببناء الوعي سنعلن عنها لاحقًا .