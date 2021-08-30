شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية ملوى بالمنيا للأقباط الأرثوذكس تعلن إجراءات جديدة للتعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مطرانية ملوى بمحافظة المنيا وأنصنا والأشمونين التابعة للكنيسة الأرثوذكسية عن إجراءات جديدة بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وذكر بيان للأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، عن قرار جديد نظرا للارتفاع الملحوظ لأعداد الإصابة بفيروس كورونا المتحور "دلتا بلس"، يتمثل فى التشديد على الالتزام بنسبة الحضور للقداسات والعشيات بنسبة لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بنظام الحجز المسبق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد اللازم منعا لإنتشار العدوى، وبحد أقصى فرد لكل دكة، وكذلك الاجتماعات والأنشطة الكنسية.



مطرانية ملوى

وأضاف البيان عند شعورك بأى أعراض ولو طفيفة تقتضى الأمانة والمحبة التزامك المنزل.

واختتم البيان.. نصلى إلى أن يحفظ حياتكم وأن ينجى مصر وكل العالم من هذا الوباء، ويجعل أبواب الكنيسة مفتوحة دائما أمام المؤمنين.

وفى سياق متصل، قررت كنائس شبرا إيقاف كل الإجتماعات والأنشطة الخاصة بالكنيسة سواء روحية أو اجتماعية أو كشافة وكذلك التربية الكنسية بنين وبنات بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على الشعب المبارك.