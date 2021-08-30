شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المدارس بتطبيق إجراءات كورونا الوقائية استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار خطة الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار المرض واتخاذ كافة الاحتياطات مع الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد، يجب الاستمرار فى تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقائية من فيروس كورونا على جميع المنشآت التعليمية.

وتابعت الوزارة فى خطاب لها: اتباع كافة التعليمات والإرشادات الواردة بخطة وزارة الصحة والسكان للوقائية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية والدليل الارشادى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتنظيف بشكل دورى مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة، مع الإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه فى الإصابة بالفيروس بين أى من العاملين أو الطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق التام مع مديرية الصحة فى كل محافظة، مع الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة "105"، لجميع الاستفسارات عن فيروس كورونا أو طلب الخدمة الطبية العاجلة فى حالة ظهور أى أعراض مرضية داخل أى منشأة تعليمية تابعة للمديريات، علما بأن التعليمات والاجراءات الوقائية يتم نشرها وتحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسى يوم السبت 9/ 10/ 2021 وينتهى يوم الخميس 16/ 6/ 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول و97 يوما للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5/ 2/ 2022 حتى الخميس 17/ 2/ 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت19/ 2/ 2022 وحتى الخميس 9/ 6/ 2022.

تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7/ 5/ 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.