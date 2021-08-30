شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تراجع نسبى بدرجة الحرارة شمالا واستمرار الأجواء شديدة الحرارة جنوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير لانخفاض في درجات الحرارة، وتراجع نسبي في درجة الحرارة علي شمال البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة بعد أن سجلت اليوم 37 درجة ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة يصل الي 45 درجة.

كما تنشط الرياح علي كل من، شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، وتبقي الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

و يشهد اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، يشهد ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .