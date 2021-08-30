شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تؤكد على تيسير إجراءات صرف المعاشات أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعى اعتبارا من بعد غد الأربعاء أول الشهر وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كذلك تم توجيه مديرى فروع البنك بتيسير كافة الإجراءات لاصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات خلال عمليات الصرف.

على جانب آخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات أغسطس الجارى وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة ،وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد وجهت ببدء صرف معاشات للعملاء اعتبارا من اول الشهر ، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة

و أصدرت الوزيرة تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.