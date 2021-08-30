شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه. ‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه. ‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه . ‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‏‎- الخيار بـ 6.75 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه. ‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه. ‏‎الباذنجان العروس 6.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه ‏‎- الفلفل الألوان بـ23 جنيها. ‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات. ‏‎- التفاح السكرى بـ27 جنيها. ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر بـ14 جنيها. ‏‎عنب بناتى بـ13 جنيها. ‏‎الباميا الخضراء بـ15 جنيها. ‏‎تفاح أحمر إيطالى بـ27 جنيها. ‏‎تفاح بلدى بـ15 جنيها.