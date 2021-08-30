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الأوقاف تفتح 13 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11 مسجدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، ومسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 150 مسجدًا، منها 130 مسجدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و20 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1.سيدي عبد السلام - سيوه

2.النور - سيوه 

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ 

 

3.التوحيد – كفر أبو حطب – مركز قلين 

4.الفتح – عتل شابه - دسوق بحري

5.التوحيد – قرية أبو العزائم – سيدي سالم

6.الكبير بالبستاوي – العجوزين - دسوق

7.المتولي – قرية أبو مصطفى – الرياض 

 

مديرية أوقاف البحيرة

8.منشية المغازي الكبير – منشية المغازي - المحمودية 

 

مديرية أوقاف أسيوط

مالمسجد وعنوانه

9.التقوى- قرية كوم أبو شبل – مركز ابنوب 

10.الشيخ/ علي عبد العزيز – قرية العصارة- مركز الفتح 

 

مديرية أوقاف قنا 

 

11.السلام – عزبة طبش - فرشوط 

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا 

 

1.الرحمن – حمردوم – نجع حمادي

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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