شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح 13 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11 مسجدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، ومسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 150 مسجدًا، منها 130 مسجدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و20 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1.سيدي عبد السلام - سيوه

2.النور - سيوه

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3.التوحيد – كفر أبو حطب – مركز قلين

4.الفتح – عتل شابه - دسوق بحري

5.التوحيد – قرية أبو العزائم – سيدي سالم

6.الكبير بالبستاوي – العجوزين - دسوق

7.المتولي – قرية أبو مصطفى – الرياض

مديرية أوقاف البحيرة

8.منشية المغازي الكبير – منشية المغازي - المحمودية

مديرية أوقاف أسيوط

مالمسجد وعنوانه

9.التقوى- قرية كوم أبو شبل – مركز ابنوب

10.الشيخ/ علي عبد العزيز – قرية العصارة- مركز الفتح

مديرية أوقاف قنا

11.السلام – عزبة طبش - فرشوط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1.الرحمن – حمردوم – نجع حمادي