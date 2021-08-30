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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح 13 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11 مسجدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، ومسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 150 مسجدًا، منها 130 مسجدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و20 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف مرسى مطروح
1.سيدي عبد السلام - سيوه
2.النور - سيوه
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3.التوحيد – كفر أبو حطب – مركز قلين
4.الفتح – عتل شابه - دسوق بحري
5.التوحيد – قرية أبو العزائم – سيدي سالم
6.الكبير بالبستاوي – العجوزين - دسوق
7.المتولي – قرية أبو مصطفى – الرياض
مديرية أوقاف البحيرة
8.منشية المغازي الكبير – منشية المغازي - المحمودية
مديرية أوقاف أسيوط
مالمسجد وعنوانه
9.التقوى- قرية كوم أبو شبل – مركز ابنوب
10.الشيخ/ علي عبد العزيز – قرية العصارة- مركز الفتح
مديرية أوقاف قنا
11.السلام – عزبة طبش - فرشوط
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
1.الرحمن – حمردوم – نجع حمادي