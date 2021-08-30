شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2021.. شروط ومميزات برنامج "جيوماتكس" بكلية الآداب بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسي 2021 / 2022 تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ويهدف البرنامج الى إعداد أخصائى متميز ذو كفاءة فى مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتحليل الصور الفضائية والأعمال المساحية من خلال التدريب على أحدث البرمجيات المتخصصة والأجهزة المساحية.

يمنح خريجو هذا البرنامج:

- أخصائى مساحة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة أو شركات القطاع الخاص.

- أخصائى نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد فى وحدات نظم المعلومات الجغرافية فى الهيئات والوزارات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

- أخصائى تحليلات وبرمجة مكانية .

* شروط القبول: -

- الترشيح من مكتب التنسيق للثانوية العامة المصرية وما يعادلها شعبة أدبى وعلمى لكلية الآداب جامعة عين شمس أو إحدى كليات الآداب المصرية.

- يسمح بالقيد فى هذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمى وأدبى من إدارة الوافدين.

- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول التى يضعها القسم مقابلة شخصية واختبارات تحريرية.