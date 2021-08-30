شكرا لقرائتكم خبر عن معهد صحة الحيوان ينظم دورة تدريبية للطلبة حول الطرق الحديثة لعزل البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية دورة تدريبية عملية لطلبة كلية العلوم – جامعة الأزهر بأسيوط بعنوان الطرق الحديثة لعزل وتعريف البكتيريا مع اتخاذ كافة الأجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بضرورة التوعية بالدور المجتمعى والارشادى لمعامل وزارة الزراعة والمتابعة المستمرة للدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد أن التدريب يأتى فى نطاق تأهيل الطلبة وحديثى التخرج لسوق العمل وان هناك مجموعات أخرى من طلبة كلية العلوم – جامعة أسيوط وجامعة الأزهر سيتم تنفيذ مجموعة من الدورات التأهيلية خلال شهر سبتمبر.

أضاف أنه تم طوال شهر أغسطس الماضى تدريب مجموعة من طلبة علوم أسوان بالمعهد وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى تأهيل الطلبة بأسيوط وأسوان بالقاهرة لرفع كفاءاتهم وبناء قراتهم للمنافسة على سوق العمل فى محافظات جنوب الصعيد.

وأكد أن المعهد بجميع قدراته البشرية والمعملية على أتم استعداد لتدريب الطلبة فى جميع ربوع مصر لتأهيلهم لسوق العمل، ومن جانبهم أعربوا الطلاب عن سعادتهم بالاستفادة من الدورة والتعاون والمساعدة من المعهد وباحثيه.