البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

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القاهرة - سامية سيد - ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندريرة وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تجنيز الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور عدد كبير من الأباء والكهنة.



البابا تواضروس يترأس صلوات التجنيز

وتجرى صلوات التجنيز وسط الإجراءات الاحترازية الهامة لمكافحة فيروس كورونا، عبر ارتداء الكمامة وتوفر المعطر الكحولى وتطبيق التباعد.

وكان الأنبا بطرس توفى مساء أمس الأحد، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ 74سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 43 سنة منها 12 سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.

جدير بالذكر، أن الأنبا بطرس ولد في 14 أغسطس 1947 في قنا، وحصل على بكالوريوس كلية المعلمين بأسيوط، وهو الشقيق الأكبرلنيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا، وسيم قساً في 3 يناير 2000م. سيم أسقفاً عاماً في 7 يونيو 2009، وذلك بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، وكان مشرفًا ومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع القسديس قوروس آفامينا.



البابا تواضروس



بدء صلوات التجنيز



صلوات التجنيز بحضور البابا تواضروس