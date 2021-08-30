الإصابات قد تصبح "عائلية".. تحذير من الموجة الرابعة لكورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذّر الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل الأسرة الواحدة، في خضم ما تشهده مصر من زيادة في أعداد الإصابات قبيل الموجة الرابعة للجائحة.

وقال الحداد في تصريحات لمصراوي، إنه "حتى الآن لم نصل للإصابات المنتشرة بالحجم العائلي، لكن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات مؤخرًا".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصبح إصابات كورونا "عائلية" في الموجة الرابعة لكورونا حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية حال ظهور حالة واحدة داخل العائلة.

وأضاف: "الإصابات كانت كبيرة في الموجة الثالثة، لأن الناس كانوا يتعاملون مع المرض باعتباره (دور برد)، وتعاملوا بشكل عادي دون وقاية، وبالتالي انتشرت الإصابات في البيت الواحد".

وشدد الحداد على ضرورة عدم الاستخفاف بالمرض "حتى لو دور برد"، ويتم التعامل مع نزلات الإنفلونزا على أنها كورونا حتى يثبت العكس.

وأكد ضرورة الحصول على لقاح كورونا، مضيفًا: "في الإصابات العائلية، من يحصل على اللقاح قد لا يُصاب بالفيروس أو تكون أعراضه خفيفة".

وعاد للقول إن الإصابة المسبقة بكورونا تعطي حماية، وكذلك اللقاح بجرعتين يعطي حماية أكبر، موضحًا أن المناعة التي يمنحها اللقاح ليست ممتدة ومع التحور تقل كفاءة التطعيم في منع الإصابة لكنه لا يزال قادرًا على منع المضاعفات.