شملت 1175 مستشارًا.. القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الثاني من الحركة القضائية المتضمـن التعيينات بوظائف الرؤساء مـن الفئتيـن ( أ ، ب ) والقضاة بالمحاكـم الابتدائية وتنقلاتهم والتبـادل بيـن القضـاء والنيابـة العامـة في هـذه الدرجـات.

وتضمنت الحركة القضائية ترقية 500 رئيس من الفئـة ب إلى رئيس من الفئـة أ وترقية 500 قاضي إلى رئيس من الفئـة ب وتعيين 175 وكيــلا من الفئـة الممتازة قاضياً بالمحاكم الابتدائيـة.

وقال المستشار "شوضه" إن مجلس القضاء الأعلى راعى فى الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء التوطــن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالـح العــام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وأضـاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمــات السادة رجال القضاء على الحركـة القضائيـة من باكـر الاثنين الموافق 30 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الاحد 5 مـن سبتمبر سنـة 2021.