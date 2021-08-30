ضبط مرتكبي واقعة خطف حقيبة يد من إحدى المواطنات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مرتكبي واقعة خطف حقيبة يد من إحدى المواطنات وبداخلها (هاتفها المحمول، مبلغ مالي).

تبلغ لقسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من (مواطنة - مقيمة بدائرة القسم)، أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بـ 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية" قام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتفها المحمول، مبلغ مالي) ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3أشخاص - مقيمين بدائرة القسم - لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزتهم المسروقات.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.