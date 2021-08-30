إحباط ترويج 584 طن أغذية أطفال وأسمدة مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية، حملة أمنية؛ استهدفت عدد من المصانع والمستودعات العشوائية غير المرخصة بنطاق محافظتي "الشرقية – البحيرة").

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أفادت قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتي " الشرقية – البحيرة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصانع بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط (7 مصانع – 6 شركات – 2 مخزن) غير مرخصة والمديرين المسئولين عنها.

بلغ إجمالي المضبوطات (139٫3 طن مواد خام ومنتج نهائي لمطهرات ومنظفات ومستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة- 110٫1 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات ومنتجات ورقية وبلاستيكية ومطاطية مغشوشة ومقلدة - 11٫3 طن مواد خام ومنتج نهائي لمشتقات بترولية خاصة بتصنيع البويات والدهانات مغشوشة ومقلدة – 27 طن مواد خام ومنتج نهائي لمقرمشات وأغذية أطفال مصنعة من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول - 297٫236 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر – 2709 عبوة منتج نهائي لمبيدات زراعية منتهية الصلاحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.