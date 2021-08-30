"سبني أعيش أنا وعيالي".. قصة مُدمن ذبح شقيقته الحامل بعد شجار 10 دقائق في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

على مدار الشهرين الأخيرين، كانت "نورا. أ" مُنشغلة بالتجهيز لاستقبال مولودها "طفلين توأم"، ولم يكن يؤرقها سوى مطالب شقيقها المُدمن للأموال لشراء المخدرات حتى أنهى حياتها بسبب رفض طلبه.

داخل شقتها بشارع أبوالسعود في مصر القديمة، بدأت "نورا" البالغة من العمر 27 عامًا تُجهز مستلزمات الولادة التي بدأت علاماتها تظهر عليها، فجمعت ملابسها وملابس لطفليها وسط فرحة عكَّرها وصول شقيقها.

طالب "محمد" الذي أدمن تعاطي المواد المخدرة شقيقته ببعض الأموال لشراء "الكيف" فرفضت ناصحة إياه بالخضوع للعلاج على أن تساعده بدفع أموال المصحة، فوجه إليها السباب واستشاط غضبًا قائلًا: "هتجيبي الفلوس ولا أزعلك".

أصرّت العشرينية على عدم مدّ شقيقها بالأموال، فضربها بشومة مستغلًا ضعف حركتها، فتوسلت إليه أن يرحمها وتوأمها "سبني أعيش أنا وعيالي"، فلم يرحمها أو ينتبه لتوسلاتها وطعنها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد وذبحها ثم فرّ هاربًا وتركها غارقة في دمائها حتى اكتشف زوجها الجريمة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بمقتل ربة منزل داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبإجراء التحريات وتفريغ التحريات توصلت إلى مكان اختباء المتهم البالغ من العمر 19 عامًا وألقت القبض عليه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقته عمدًا وحيازة سلاح أبيض في غير الأحوال المُصرَّح بها.

وعلى عكس ما أفادت به التحريات وشهادة الشهود بأنه كان دائم الاقتراض من شقيقته، قال المتهم في التحقيقات إن قتل شقيقته بسبب رفضها إعادة بعض الأموال كانت قد اقترضتها منه في وقت سابق، نافيًا "قصده قتلها أثناء الشجار بينهما".

وأضاف المتهم أن المشاجرة مع شقيقته استمرت نحو 10 دقائق، إذ استشاط غضبًا فرضها بشومة ثم ذبحها وفرّ هاربًا حتى ألقت قوة أمنية القبض عليه وعرضه على النيابة.