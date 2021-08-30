ضبط صاحب معرض يتاجر في سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مالك معرض سيارات؛ لإتجاره في السيارات المعفاة جمركياً والمجهزة طبياً– محظور بيعها خلال فترة الحظر، وعُثر بداخل المعرض على 9 سيارات مختلفة الماركات.

معلومات وتحريات إدارة مباحث الجمارك بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي، أفادت قيام (مالك ومدير "معرض لتجارة السيارات " – كائن بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بالإتجار في السيارات المعفاة جمركياً والمجهزة طبياً "لذوي الاحتياجات الخاصة " – محظور بيعها خلال فترة الحظر - واستخدامها في غير الغرض المخصص لها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وتم استهداف المعرض المشار إليه، وأمكن ضبط 9 سيارات مختلفة الماركات حال عرضها للبيع للجمهور داخل المعرض.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبي.