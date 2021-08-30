رئيس الدستورية العليا يهنئ المستشار عزت أبوزيد برئاسته للنيابة الإدارية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استقبل المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا وبصحبته وفد رفيع المستوى من المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتهنئته بمناسبة تقلد منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

وأعرب المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أعرب عن بالغ امتنانه وتقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيساً وأعضاءً، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة، والتي تشرف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم وما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات وحماية المكتسبات الدستورية.