شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بشن حملة تخطيط مرورى لشارع الثلاثينى وإزالة التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مفاجئة لتفقد الحالة العامة بشارع الثلاثيني بحي العمرانية للوقوف علي مستوي النظافة والإشغالات والتأكد من عدم وجود تعديات أو مخالفات.

وجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بتنفيذ حملة مكبرة علي الشارع تشمل أعمال كنس وتجريد ودهان للبلدورات وإجراء تخطيط مروري لشارع الثلاثيني مع تكثيف دوريات عمل إدارات الإشغالات، لضمان عدم تعدي المنشأت التجارية والمحال علي الطريق العام .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات وكمائن ضبط المركبات التى تلقى بالمخلفات والرتش بنهر الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محافظ الجيزة الساحات الجاري إنشاءها أسفل محور الفريق كمال عامر بمناطق نصر الدين وشارع ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية، مشدداً علي الشركة المنفذة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والانتهاء منها.

وفي نفس الإطار وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة شن حي العمرانية حملة مكبرة علي شارع الثلاثيني، أسفرت عن تنفيذ أعمال كنس وتجريد لشارع الثلاثيني ورفع المخلفات المتواجدة أعلي نفق نصر الدين وأمام مزلقان محطة سكة حديد الجيزة، بالإضافة إلي التحفظ علي عربة كارو بشارع خاتم المرسلين محملة بمخلفات صلبة وضبط والتحفظ علي تروسيكل لإلقائه مخلفات علي ترعة الزمر أسفل المحور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.