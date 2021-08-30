شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر العلمى لتحديث بروتوكول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الصحة والسكان مؤتمرا علميا اليوم الإثنين، للإعلان عن التحديث الأخير علي بروتوكول علاج فيروس كورونا، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان لرفع كفاءة الأطقم الطبية تحت إشراف الأستاذ الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي المهني، برئاسة الدكتور حسام حسني مستشار الوزيرة، وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية و رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وأعضاء اللجنة العلمية، وذلك بالمعهد القومى للتدريب.

من جانبه، قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة القومية لمكافحة فيروس كورونا ، إنه بمجهود كل أطباء مصر يمكن أن نمر من الفترة القادمة، وأنه تم تصميم البروتوكول الخامس ليكون موحدا لجميع المستشفيات .

وأكد الدكتور إيهاب كمال مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبى المهنى ، أننا نقدم التدريب للأطباء لتوصيل العلم إلى جميع الأطباء ، موضحا أن هناك 7 أقاليم تم تقسيمها ، فى القاهرة الكبرى 4500 طبيب ، بالاضافة إلى الأقاليم الأخرى، تحت إشراف أعضاء اللجنة العلمية، ويتم شرح جميع الخطوط الاسترشادية ، بالاضافة إلى تدريب التمريض على كيفية استخدام اجهزة الاكسجين فى جميع الاماكن ، كما تم تدريب أطباء الرعاية المركزة ، وتم تدريب عدد كبير من الاطباء بمختلف الاقاليم .

حضر المؤتمر الدكتورة جيهان العسال ، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة فيروس كورونا ، وعدد من الاطباء بمختلف المستشفيات.