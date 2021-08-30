شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 12 ألف بطاقة للمواطنين بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد (المراكز التكنولوجية المتنقلة) المجهزة فنيا ولوجيستياً، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين من قاطنى المناطق ذات الكثافات السكانية بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – سوهاج – المنيا – قنا – مطروح)، حيث أسفرت جهود تلك القوافل على مدار أسبوع عن استخراج (12775) بطاقة رقم قومى، و(20389) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء مواصلة توجيه تلك القوافل ونظراً لما تشهده من إقبال من المواطنين، تقرر تعزيز محافظة مطروح بإيفاد قوافل إضافية (مراكز تكنولوجية متنقلة) إضافية بمنطقتى (العلمين الجديدة – مدينة مارينا) ، بالإضافة إلى القافلة المتواجدة حالياً بمدينة مرسى مطروح)، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من المواطنين ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وتم إيفاد مأموريات لعدد (8 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، بالإضافة إلى إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ (129) سيدة (بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية وبدائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية – بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ) بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من الجهات والمواطنين المترددين على بعض الأندية الرياضية.

ويواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع إهتمامه بتوجيه وإستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الهمم" بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية، وفى هذا الإطار، قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بعدد من الفعاليات، أبرزها إيفاد قوافل "مراكز تكنولوجية متنقلة" مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع "بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المميكنة" بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجا بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا"، حيث تم استخراج "10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكنة".