شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي من محطة معالجة صرف أبو رواش: الرئيس وجه باستغلال كل نقطة مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده أعمال توسعات محطة صرف صحي أبو رواش، أن هذا المشروع من أكبر مشروعات معالجة الصرف الصحي، وستكون ثاني أكبر محطة على مستوي الجمهورية وتخدم 9 مليون نسمة بتكلفة 6.2 مليار جنيه قائلا:" محطة ممكن تخدم دولة كاملة"

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع بتمويل من الدولة وبعض الجهات، موضحا أنه سيتم الانتهاء من المحطة بنهاية مارس المقبل، مؤكدا أن الرئيس وجه باستغلال كل نقطة مياه.