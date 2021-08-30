شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة و420 حضانة أطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، أحد المبادرات الهامة في قطاع الصحة المستهدفه خلال العام المالي الجارى 2021/2022، حيث تهدف إلى التوسع في إتاحة أسرة الرعاية المركزة، وخاصة بأقسام الطوارئ ورعاية الأطفال والحضانات.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( الشيوخ، النواب) فإن المبادرة قدر لها استثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه.

وفي إطار خطة عام 21/22 من المقدر تخصیص اعتمادات قدرها نحو 600 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة و 420 حضانة أطفال علاوة على 421 سرير رعاية أطفال .

يُشار إلي أن المبادرة تستهدف زيادة أعداد الأسرة بأقسام الطوارئ ( 139سريرا للرعاية المركزة ) ، وزيادة أعداد الأسرة بأقسام الرعايات المركزة في 170 مستشفى، وأسرة أقسام رعايات الأطفال في 28 مستشفى ، وأسرة أقسام الحضانات في 65 مستشفى ، وأسرة قسم الحروق في 23 مستشفى ، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة وحدة محاليل وتغذية وريدية في 29 مستشفى .