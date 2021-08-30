شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: رصدنا تهاونا كبيرا من المواطنين فى الالتزام بإجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقد مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر، أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات، موضحا أنه تم رصد تهاون شديد من قبل المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح فى مؤتمر صحفي ، أن هناك خطة كبيرة لإعطاء اللقاح للعاملين بالمدارس والطلاب والمعلمين قبل بداية العام، مؤكدا أن المصنع يهدف لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميا، موضحا أنه بنهاية شهر نوفمبر القادم سيتم البدء فى تشغيل المصنع.

وقال إن المصنع يهدف لإنتاج مختلف اللقاحات لعلاج الأمراض، موضحا أن المشروع يهدف لإنتاج 8 لقاحات رئيسية

وتعد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

ويتضمن المصنع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم.