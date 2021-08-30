شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية ناعية الأنبا بطرس: نطلب من الله قبول روحه بالفردوس السماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الكنيسة الكاثوليكية الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، والذى توفى أمس عن عمر يناهز 74 عاماً.

وذكر بيان الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية فى مصر "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نقدم التعازى لقداسة البابا تواضروس الثانى فى انتقال نيافة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفانى والمحبة والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة فى الفردوس السماوى، وأن يمنح أهل المنتقل والكنيسة الصبر والرجاء".

وتوفى الأنبا بطرس مساء أمس الأحد، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ 74سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 43 سنة منها 12 سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.

جدير بالذكر، أن الأنبا بطرس ولد في 14 أغسطس 1947 في قنا، وحصل على بكالوريوس كلية المعلمين بأسيوط، وهو الشقيق الأكبرلنيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا، وسيم قساً في 3 يناير 2000م. سيم أسقفاً عاماً في 7 يونيو 2009، وذلك بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، وكان مشرفًا ومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع القسديس قوروس آفامينا.