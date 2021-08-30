شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تواصل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، حملة التطعيمات بلقاح كورونا للوقاية من آثار الفيروس الخطيرة على الصحة ووسط جهود كبيرة ومكثفة للأطقم الطبية والجهود المبذولة من الدولة لتوفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة ووفقا لخطة وزارة التعليم العالى، بالتعاون مع المسئولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

وتستمر الحملة في المقرات المخصصة للتطعيمات داخل الجامعة بالمبني الإداري والصالة المغطاة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقاً لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور ماجد نجم في تصريح له، إن الحملة تأتي في إطار دور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين على حد سواء حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري من تفشي الوباء للحفاظ على أرواح مواطنيها وأثار وتداعيات ذلك على الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحمايتهم.

فيما أكد الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة حلوان بدأت حملة التطعيم لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجه سيادته الشكر للاطقم الطبية المشاركة فى هذه الحملة على ما بذلوه من جهد حثيث لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين فيه كافة الإجراءات الاحترازية.