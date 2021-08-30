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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تواصل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وتستمر الحملة في المقرات المخصصة للتطعيمات داخل الجامعة بالمبني الإداري والصالة المغطاة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقاً لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور ماجد نجم في تصريح له، إن الحملة تأتي في إطار دور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين على حد سواء حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري من تفشي الوباء للحفاظ على أرواح مواطنيها وأثار وتداعيات ذلك على الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحمايتهم.
فيما أكد الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة حلوان بدأت حملة التطعيم لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجه سيادته الشكر للاطقم الطبية المشاركة فى هذه الحملة على ما بذلوه من جهد حثيث لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين فيه كافة الإجراءات الاحترازية.
تطعيم الإداريين بجامعة حلوان بلقاح كورونا
حملة تطعيم بلقاح كورونا
تطعيم أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان
جامعة حلوان تواصل تطعيم أعضاء هيئة التدريس