شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيا أسقف شبين القناطر: نشكر الله على حياته كخادم أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية وقساوسة الكنيسة الأسقفية بمصر، بخالص التعازى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها.

وأضاف رئيس الأساقفة فى بيان له: نشكر الله على حياته كخادم أمين قدم نفسه للخدمة والرعاية بإخلاص ونتضرع ونصلى لله القدير أن يسكب تعزية فى قلوب شعب إيبراشيته والكنيسة كلها.

كان الأنبا بطرس توفى مساء أمس، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ 74سنة وبعد حياة رهبانيةامتدت لأكثر من 43 سنة منها 12 سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.

جدير بالذكر، أن الأنبا بطرس ولد في 14 أغسطس 1947 في قنا، وحصل على بكالوريوس كلية المعلمين بأسيوط، وهو الشقيقالأكبرلنيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا، وسيم قساً في 3 يناير 2000م. سيم أسقفاً عاماً في 7 يونيو 2009، وذلك بيدمثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، وكان مشرفًا ومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع القسديسقوروس آفامينا.