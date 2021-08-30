شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للأعلى للجامعات الخاصة اليوم لوضع الحدود الدنيا للقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لمراجعة الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، بعد انخفاض مجاميع الطلاب فى نتيجة الثانوية العامة، وإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الحكومى.

ويناقش الاجتماع الموعد الرسمى لانطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، التى من المتوقع أن تنطلق يوم الأربعاء من الأسبوع الجارى.

ومن المقرر أن ينطلق تنسيق الجامعات الخاصة لخريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية) عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية، وأن نظام القبول بالجامعات الخاصة هذا العام يعتمد على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة.

ويطبق هذا النظام على حملة الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة، ويتم قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.