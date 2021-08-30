شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الثانوية 2021.. فحص أوراق الطلبة الراسبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتم حاليا فحص أوراق طلاب الثانوية العامة المتقدمين بتظلمات على مواد الرسوب وأصحاب الدور الثانى، موضحة أنه قد يتم زيادة درجات هؤلاء الطلاب وتغيير حالتهم من راسب لدور ثان أو دور ثان لناحج إذا ثبت أن أوراق الإجابة الخاصة بهم تحتاج لزيادة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها، عدم سداد أية رســـوم (التظلم مجاني ) ولا توجد قيود على عــدد المواد المتظلم منـها، كما أكدت الوزارة انتهاء مدة التظلم على نتيجة الثانوية العامة حيث تم فتح باب تقديم التظلمات من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021 م، كما استقبلت الوزارة قرابة 300 ألف طلب تظلم بواقع 2 مليون ورقة إجابة.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.