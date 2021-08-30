شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الأنبا بطرس أسقف القناطر إلى كاتدرائية العباسية للأقباط الأرثوذكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، جثمان مثلث الرحمات الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها للكاتدرائية المرقسية بالأنبارويس بالعباسية، وذلك تمهيدا لحضور القداس الإلهى قبيل صلاة الجناز التي ستقام الساعة 12 ظهراً.

كان الأنبا بطرس توفى مساء أمس الأحد، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ 74سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 43 سنة منها 12 سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.

جدير بالذكر، أن الأنبا بطرس ولد في 14 أغسطس 1947 في قنا، وحصل على بكالوريوس كلية المعلمين بأسيوط، وهو الشقيق الأكبرلنيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا، وسيم قساً في 3 يناير 2000م. سيم أسقفاً عاماً في 7 يونيو 2009، وذلك بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، وكان مشرفًا ومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع القسديس قوروس آفامينا.



الجثمان داخل الكاتدرائية



جانب من وصول الجثمان