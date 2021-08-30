وزيرة الصحة: الطاقة الإنتاجية لمصنع اللقاحات 24 ألف عبوة في الساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات فيروس كورونا بمجمع فاكسيرا تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة الواحدة، ليكون بذلك أكبر مصنع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه من المتوقع أن يصبح المجمع مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الإفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، أشارت وزيرة الصحة إلى أنها تتمثل في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال؛ بهدف نقل تكنولوجيا لقاح الأنفلونزا الموسمية، ونقل تكنولوجيا لقاح المكورات الرئوية، ونقل تكنولوجيا لقاح شلل الأطفال.

​