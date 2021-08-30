مدبولى: الدولة لديها خطة لتوفير لقاحات كورونا تصل لمليار جرعة في العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أثناء تفقده لمجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، إن هناك خطة لـ انتاج لقاحات كورونا بمصر تصل لـ 3 ملايين جرعة فى اليوم، ما يعادل مليار جرعة فى العام.

وأضاف خلال المؤتمر، أن الدولة وضعت خطة لـ توفير لقاحات كورونا كثيرة للمواطنين، وهناك خطة قبل بداية العام الدراسي سيتم تطعيم كل العاملين بقطاع التعليم.

وكشف أن خفض الأرقام جاء معه تهاون بعض المواطنين بالإجراءات، ولذلك نشاهد فى هذه الفترة ارتفاعا فى الإصابات، وأكد أن الجميع مطالب فى هذه الفترة بـ الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل، اجتماعا صحفيا ، من مجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة الخطوات التنفيذية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت تكلفتها حوالي 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات، ويرافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.