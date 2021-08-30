شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. تعرف على البرامج الجديدة وشروط القبول بألسن عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، تدشينها 8 برامج للساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2022/2021، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وتقدم كلية الألسن بجامعة عين شمس برامج مبتكرة ومتميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

وينشر " الخليج 365" أهم البرامج الجديدة بالكلية كما يلى:

1- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية.

2- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية.

3- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

4- برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية.

5- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية.

6- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية.

7- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية.

8- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية.

- تلك البرامج التعليمية تهدف إلى إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية و تكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، و إعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

كما تهتم هذه البرامج بصقل مهارات الطالب في اللغة العربية، من خلال التطبيق الصحيح لقواعد اللغة والتعرف على الأخطاء الشائعة فى لغته الأم، مما يصقل مهاراته فى الترجمة، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على اكتساب مهارات لغوية عالية ومتخصصة لرفع كفاءتهم في كتابة المقال والترجمة التحريرية والشفهية، وتنمية المهارات المهنية للدارسين من خلال التدريب المكثف على الترجمة التحريرية والشفهية، بهدف إعداد كوادر من المترجمين تفى باحتياجات سوق العمل، وتخريج كوادر جديدة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة واستخدامها فى مجال الترجمة.

وفيما يلى الشروط العامة للقبول ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية:

1- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الإنجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية أو الشهادات العربية المعادلة.

2- أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى لقطاع كليات الألسن المعلن من مكتب التنسيق .

3- يجب على الطالب إحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة.

4- يقدم الطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أصل الأوراق المطلوبة لإدارة شئون الطلاب بالكلية ، ثم يسحبون ملفًا من إدارة برامج الساعات المعتمدة مع سداد رسوم الامتحانات المقررة.

5- يقوم الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى لقطاع كليات الألسن، ولم يرشحوا للكلية من مكتب التنسيق، بإحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة لأخذ الموافقة من عميد الكلية لفتح ملف تحويل ورقي إلى مكتب تنسيق جامعة عين شمس وسداد رسوم التحويل علما بأنه لن يقبل التحويل إلا بعد اجتياز الاختبارات الموضحة أدناه وبعد سداد رسوم الامتحان بالكلية.