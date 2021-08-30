شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ورش السكة الحديد بالعباسية وأنواع قطع الغيار المصنعة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” في 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن ورش العباسية للصيانة بالسكة الحديد التي مضى على إنشائها نحو 89 عاما وتقدمه لأعمال الصيانة بالسكة الحديد وقطع الغيار التي يجرى تصنيعها بها، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ ورش العباسية متخصصة في إنتاج مفاتيح السكك بأنواعها والمفصلات للسكك والأحواش والمخازن.

2ـ ورش العباسية يجرى بها أيضا تصنيع ابر التمدد على الكبارى وأعمال الكريتال والبوابات الحديدية.

3ـ الورش متخصصة في تصنيع بعض المهمات الخاصة بالوحدات المتحركة مثل أبواب وشبابيك العربات وأبواب الحمامات للعربات العادية بالإضافة الى عمل صيانة وعمرات مواتير المرور علي السكة.

4ـ ورش الإنتاج بالعباسية أنشئت عام 1934على مساحة 42 ألف متر مربع.

5ـ يبلغ عدد العاملين بها 295 عاملا.

6ـ تم الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية بالورشة مؤخرا .