لضبط الاستهلاك.. 4 طرق لحساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، 4 طرق يتم من خلالها محاسبة المواطنين شهريًا بحسب الاستهلاك الشهري.

وأوضح الجهاز في بيان له، أن هناك طرق عديدة سهلة ومبسطة يمكن للمواطن من خلالها حساب قيمة فاتورته، إذ أن هناك 4 طرق لحساب فاتورة الكهرباء الشهرية بطريقة سهلة ومبسطة هي كاللآتي:

- الطريقة الأولى:

استهلاك حتى 100 ك.و.س من خلال شريحتين محاسبة تبدء من صفر حتى 100 ك.و.س

الشريحة الأولى من صفر: 50 ك.و.س بسعر 38 قرشا/ ك.و.س

الشريحة الثانية من 51 : 100 ك.و.س بسعر 48 قرشا /ك.و.س

- الطريقة الثانية:

استهلاك أكثر من 100 ك.و.س من خلال 3 شرائح محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 650 ك.و.س

الشريحة الأولى من صفر : 200 ك.و.س بسعر 65 قرشا/ ك.و.س

الشريحة الثانية من 201 : 350 ك.و.س بسعر 96 قرشا/ ك.و.س

الشريحة الثالثة من 351 : 650 ك.و.س بسعر 118 قرشا/ ك.و.س

- الطريقة الثالثة:

استهلاك أكثر من 650 ك.و.س من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 1000 ك.و.س

- من صفر : 1000 ك.و.س بسعر 118 قرشا /ك.و.س

- الطريقة الرابعة:

استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى أكثر من 1000 ك.و.س

- من صفر: أكثر من 1000 ك.و.س بسعر 145 قرشا / ك.و.س