حدث ليلا| قرارات جديدة من التموين بشأن الخبز المدعم.. وطالبان تكشف مكان وجود زعيمها

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-زيادة طفيفة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 432 من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 238249 حتى اليوم.

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-بانتظار أوراق الشحنات.. الصحة تكشف موعد وصول لقاحي "فايزر وموديرنا"

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن موعد وصول أولى شحنات لقاحي "فايزر" "وموديرنا" المضادين لكورونا، إلى مصر.

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-تحذير رسمي من خطورة الإفراط في تناول المسكنات

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما تسببه من أضرار صحية بالغة مثل تدهور وظائف الكلى، وأهابت الهيئة المواطنين بضرورة استخدام المسكنات كما هو موصوف وبأقل جرعة ممكنة لأقصر فترة زمنية ممكنة مع ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناولها.

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-3 أسباب لانفصال الكنائس.. 6 تصريحات من البابا تواضروس مع ساندرا نشأت

أجرى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً مسجلًا مع المخرجة ساندرا نشأت ببرنامج "باب الخلق" على قناة النهار، تحدث فيه عن عدة ملفات مهمة تخص الكنيسة.

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-الكنيسة: وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، بعد صراع قصير مع المرض.

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-وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش ويوجّه بتحديث الإضاءة

اختتم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار زيارته لمحافظة الأقصر بتفقد طريق الكباش ومعبد الأقصر، للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطويره وتجهيزه، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين به، تمهيدًا لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم إقامتها بالأقصر.

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-شقيق نحات شهير وظل راهبًا 22 سنة.. 10 معلومات عن الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، وفاة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر بعد صراع مع المرض.

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-بعد الـ250 جنيهًا.. تعرف على زيادات رواتب الأئمة في عهد الرئيس السيسي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأحد، القرار (2072) لسنة 2021م بتاريخ 26 أغسطس 2021، بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من أول سبتمبر 2021م مع بدل صعود المنبر، في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة.

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-كيلو الطماطم بـ10 جنيهات.. "الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات

قال الدكتور علاء البحراوي، مدير إدارة الخضر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معظم المحاصيل سوف تشهد ارتفاعًا في الأسعار بشكل متفاوت، موضحًا أن السبب الرئيسي في نوعية التقاوي المستوردة وارتفاع درجات الحرارة.

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-إلغاء "كارت المفتش".. قرارات جديدة من التموين بشأن الخبز المدعم - مستند

قالت وزارة التموين والتجارة الخارجية، في بيان لها اليوم الأحد، إن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أصدر عدة توصيات من أجل ضبط منظومة صرف الخبز في ما يخص (كارت المفتش) الذي يتيح صرف كميات كبيرة من الخبز المدعم دون بطاقات تموينية.

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-المجموعة الاقتصادية تستعرض تقرير سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي.

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-بالفيديو.. كيف نجح اتحاد شباب الجمهورية الجديدة في إدارة فعالية التبرع بالبلازما؟

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الجمهورية الجديدة، اليوم الأحد، فيديو يوثق كيف نجح شباب الاتحاد في إدارة وتنفيذ فعالية التبرع بالبلازما على مستوى الجمهورية، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة.

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-هل تزداد إصابات الأطفال بكورونا بعد ظهور متحور دلتا في مصر؟

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن التقارير العلمية رصدت زيادة في إصابات الأطفال بفيروس كورونا، بعد انتشار متحور دلتا.

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-مي حلمي| نقابة الإعلاميين تمنع ظهورها على أي وسيلة إعلامية

أصدر الدكتور طارق سعدة القرار رقم 19، بمنع ظهور الإعلامية مي حلمي، مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم، على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

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-بداية من 2022.. استبعاد 5 فئات من العمل في المطاعم والمنشآت السياحية

بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تسليم الكارنيهات الأمنية الخاصة بالعاملين في المنشآت الأعضاء بالغرفة والتي سجلت بياناتها وبيانات العاملين بها ضمن قاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارتي السياحة والداخلية.

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-برلماني: قمة بغداد تنبئ بقدرة العراق على حل المشكلات عبر الحوار وتجنب الصراعات

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد، بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثلي بعض المنظمات العربية والدولية، تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق إلى دوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، فضلًا عن ضمان أمنه واستقراره، وتعزيز السبل الكفيلة لدعم مسار الحوار البناء؛ بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار .

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-نقيب الأشراف: مشروعات الرئيس السيسي القومية لم تحدث في تاريخ مصر الحديث

قال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، هدفه الارتقاء بجودة حياة المواطن.

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-السيسي يوجه وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات بنطاق القاهرة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

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-أبرزها مصابة بـ"الفطر الأسود".. "الشكاوى الحكومية" تكشف عن تفاصيل استجابتها لعدد من استغاثات المواطنين

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استجابت لعدد من الشكاوى والاستغاثات التي تلقتها ورصدتها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

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-الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيًا في القدس المُحتلة على هدم منزله.

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-إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال فعالية سلمية شمال قطاع غزة

أصيب، مساء اليوم الأحد، فلسطيني بالرصاص الحي، و17 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعالية سلمية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

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-طالبان تكشف مكان وجود زعيمها هبة الله أخوند زاده

كشفت حركة طالبان، عن مكان زعيمها الحالي هبة الله آخوند زاده، مشيرة إلى أنه في قندهار الأفغانية حاليًا، حسبما ذكرت "العربية".

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-بايدن يحذر من دمار هائل جراء إعصار "إيدا"

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة.

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-استطلاع: معظم الأمريكيين يؤيدون البقاء بأفغانستان حتى إجلاء المتعاونين الأفغان

أظهر استطلاع حديث أن أغلب الأمريكيين يؤيدون بقاء قوات بلادهم في أفغانستان حتى إتمام إجلاء جميع الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة.

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-"سي إن إن": الغارة الأمريكية في كابول قتلت 9 من عائلة واحدة بينهم 6 أطفال

قُتل تسعة أفراد من عائلة واحدة في غارة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة مفخخة في حي سكني في كابول، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

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-شكري يتوجه إلى الجزائر للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إلى جمهورية الجزائر؛ للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال يومي غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، وذلك بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.

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-الجيش اليمني: هجوم الحوثي على قاعدة "العند" عمل إرهابي وسيتم الرد عليه

أكد العميد الركن عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، بأن الهجوم الصاروخي لمليشيا الحوثي على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، "عمل إرهابي وسيتم الرد عليه في جبهات القتال".

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-"المصريين بالخارج" تكشف أسباب بدء منح الإمارات تأشيرة السياحة بداية من 30 أغسطس

أشاد المهندس مجدي الألفي، أمين صندوق الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، بقرار الإمارات العربية المتحدة، بفتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول ـ (بينهم مصر)- والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح (كوفيد-19) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتبارًا من 30 أغسطس 2021.

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-الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن ٧ صحفيين فلسطينيين بعد استدعائهم للتحقيق

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن سبعة صحفيين بعد استدعائهم للتحقيق معهم، على خلفية تغطية الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في جنوب الخليل.

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-إغلاق كامل لمطار فيينا للاشتباه في وجود متفجرات

أغلقت السلطات في فيينا المطار بالكامل، اليوم الأحد؛ بسبب الاشتباه في حقائب مجهولة.

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