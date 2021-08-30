شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المشروعات القومية التى تنفذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى جميع أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة .

1- سيتم قريباً طرح محطتى طلمبات قسطل وقورته للإحلال والتجديد بهدف الوفاء بالاحتياجات المائية لأهالى قرى مركز نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان.

2- سيتم إحلال وتجديد الوحدات والطلمبات بمحطة بلانة ودعمها بوحدتين للطوارئ .

3- تم تنفيذ أعمال للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الرى بمحافظة أسوان بإجمالى 176 عملية ، مع وجود 138 محطة طلمبات تقوم برى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة.

4- تم الانتهاء من الاعمال المدنية والكهروميكانيكيه وتجارب التشغيل لمحطة السلسلة الجديدة بكوم أمبو بمحافظة أسوان بعد تعثر دام لأكثر من 20 عاماً ، لخدمة زمام (30) ألف فدان وجارى التجهيز للاستلام الابتدائى للمحطة .

5 - وضع وحدات الطوارئ على حالة التأهب للتحرك الفورى للتعامل مع أى طوارئ أو ازدحامات في المجارى المائية.