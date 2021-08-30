شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أكثر من 100 ألف معلم.. أرقام مهمة تكشف تطوير المنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منظومة التعليم قبل الجامعي تغيرا جذريا خلال الفترة الماضية، حيث تم إعادة النظر في منظومة التعليم التقليدية واتخاذ ځطوات جادة وملموسة لبناء نظام تعليمي حديث متطلبات العصر، وذلك على نحو تدريجي بدءا من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوي مع الاعتماد الأساسي على التحول الرقمي والبنية التكنولوجية في منظومة التعليم، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتطوير العملية التعليمية .

ومن المؤشرات الدالة على الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة في الآونة الأخيرة لاسيما عام 2020 في هذا الخصوص، والتي رصدتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( الشيوخ، النواب) :

1- إتاحة الخدمة التعليمية لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء مدارس وفصول جديدة، وفصول ذكية لتقليل الكثافات داخل الفصول، وإطلاق منصات وقنوات تعليمية ( مثل منصة " أدمودو " التعليمية ، وبنك المعرفة المصري )، وقد بلغ عددها نحو 7 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت.

2- تحويل الكتب الدراسية الورقية إلى كثب إلكترونية من خلال بنك المعرفة المصري والمنصات الإليكترونية.

3- شراء 700 ألف تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي مجانا ، ليتجاوز بذلك العدد الكلي لأجهزة التابلت نحو 2 مليون جهاز

4- الانتهاء من توصيل شبكات الإنترنت فائقة " فايبر " في 2530 مدرسة .

5- توفير 34 مليون كمامة طبية وتوزيعها على الطلاب والمشاركين في الامتحانات ، ونحو 6.5 مليون قفاز ونحو 17 ألف جهاز كاشف حرارة قبل دخول اللجان ، فضلا عن توفير بوابات تعقيم لكافة اللجان وتوزيع المطهرات على الطلاب .

6- تدريب أكثر من 100 ألف معلم من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على عدة برامج ، وتدريب نحو 6775 معلما ضمن برنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية ، ونحو 6400 معلم للمرحلة الإعدادية .

7- افتتاح مدرستين جديدتين في إطار برنامج المدارس المصرية اليابانية ليصل العدد الإجمالي إلى 43 مدرسة في 24 محافظة ، بجانب 55 مدرسة أخرى جار الانتهاء منها خلال عام 2021، وتضم هذه المدارس نحو 13.2 ألف طالب في رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي.

8- إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة، ومنافسة للمدارس الدولية الخاصة بإجمالي 17 مدرسة تقوم بتدريس المناهج البريطانية ( IG ) ، ومناهج البكالوريا الدولية ( IB ).