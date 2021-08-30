شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات لا تعرفها حول رحلة الطيور المهاجرة وعبورها بمحميات جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت منطقة محميات سيناء أول أسراب الطيور المهاجرة خلال رحلة هجرتها السنوية خلال موسم الخريف من أوروبا وآسيا حيث الطقس البارد إلى جنوب أفريقيا مروراً بجمهورية مصر العربية كثانى أهم ممر لهجرة الطيور فى العالم.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة برصد هذه الطيور.

1- تم رصد مجموعات كبيرة من طائر اللقلق الأبيض، بمناطق محمية رأس محمد، وبحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ .

2- اعتادت الطيور على اتخاذ بحيرات الأكسدة محطة لها وخاصة مع الدولة فى تطويرها وتأهليها لاستقبال الطيور لتستريح وتتغذي قبل استكمال رحلتها.

3- استمرار هبوط اللقلق الأبيض في محطاته المعتادة بمحميات جنوب سيناء يؤكد سلامة النظام البيئي ونجاح جهود الوزارة فى تطوير المحميات والحفاظ على تنوعها البيولوجى و مواردها الطبيعية لوفاء مصر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية فى هذا الشأن و خاصة فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر 14 لاتفاقية التنوع البيولوجى.

4- محميات جنوب سيناء عاينت مجموعات الطيور التى تم رصدها حيث تبين وجود حلقات الترقيم بأرجل هذه الطيور تابعة لجمعيات ومنظمات دولية، من المهتمين بالطيور المهاجرة لمتابعتها ورصد طريقها وما تتعرض له من مخاطر خلال رحلة هجرتها لمعرفة الظروف المناخية والبيئية في دول إفريقيا وأوروبا، من خلال تحليل الأعداد النافقة خلال مواسم الهجرة.