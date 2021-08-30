شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تفاصيل مبادرة باب رزق من البنك الزراعى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " البنك الزراعى المصرى" دائما ما يكون له تجارب رائدة فى مجال التنمية الشاملة، حيث قدم العديد من الخدمات للمزارعين وصغار المربين من خلال البرامج التمويلية الميسرة التى تساعدهم فى اقامة مشروعاتهم الخاصة بما يوفر فرص عمل للشباب ومصدر دخل أساسى للأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة .

ولعل أبرز المبادرات التي يقدمها هى " باب رزق" لتمويل المشروعات ضمن قافلة الشمول المالى، والتى سوف نتعرف عليها فى التقرير التالى.

1- برنامج باب رزق هو أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لدعم و تمويل المشروعات متناهية الصغر .

2- موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

3- تعزيز قدرات الشباب لتعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يوفر مستوى حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر احتياجا.

4- برنامج باب رزق يوفر تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين 2000 و 10 آلاف جنيه بفائدة سنوية متناقصة، بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة.

5- يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية حيث تم مراعاة توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للراغبين في الحصول على التمويل اللازم.

6- يمكن للعميل الحصول على مبلغ القرض المطلوب بدون أي مصاريف بنكية، على أن تتم الموافقة على القرض في أسرع وقت ممكن .