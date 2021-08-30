شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تفاصيل تحديثات برتوكول علاج كورونا فى نسختة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا اليوم الإثنين تفاصيل تحديثات النسخة الخامسة من برتوكولات علاج كورونا في مؤتمر صحفي بحضور أعضاء اللجنة.

وتكشف اللجنة خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل التحديثات الجديدة التى تم إدخالها من أدوية على برتوكول علاج أعراض فيروس كورونا.

وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.