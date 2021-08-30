شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ فحص أوراق تظلمات طلاب الثانوية على النتيجة وإعلان النتائج تباعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فحص أوراق تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، حيث أعطت الوزارة أولوية للطلاب الراسبين واصحاب الدور الثانى فى مقدمة التظلمات التى يتم فحصها من قبل الكنترول المركزى.

فيما أكدت مصادر مسئولة استقبال الوزارة أوراق تظلمات فى قرابة 2 مليون ورقة إجابة ويتم فحصها وإرسال النتائج للطلاب حتى 13 سبتمبر المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها، عدم سداد أية رســـوم ( التظلم مجاني ) ولا توجد قيود على عــدد المواد المتظلم منـها، ومدة التظلم اسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021 م، ويتم تحديـد ( المادة أو المواد ) المتظلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.