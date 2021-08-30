الحكم على متهم بـ"خلية مفرقعات بولاق الدكرور".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيًا بالمؤبد مع 3 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تولي الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.