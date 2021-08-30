شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تأهيل 13.95 كيلو متر مساقى فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع .

أوضحت الوزارة، أنه تم حتى الآن طرح (15) عقدا لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالى (557) مسقي بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتر، وتم إنهاء التنفيذ في 13.95 كيلومتر وجارى العمل في باقى الأطوال.

جدير بالذكر، أن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات ، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقى أو على المستوى الحقلى من خلال تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى.